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Проклятие "Моей прекрасной няни": как сложилась судьба актеров сериала

13:19
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Факты против выдумок

Злой рок прекрасной няни. Неужели актёров сериала преследуют сплошные неудачи? Подробнее - в нашем тексте.

После развода Павел Сердюк живёт и работает в гараже. А в Сети то и дело появляются слухи: "Сердюк бедствует", "Сердюк пьёт", "У Сердюка всё плохо".

"Сейчас в Интернете моя фотография из сериала и моя фотография на дне рождения у друга. И у меня там после двух бутылок вина прям такой уже видон, и там написано, что типа: "Павел Сердюк, который снимался в "Моей прекрасной няне", теперь работает на автосервисе, у него всё плохо", - говорит Сердюк.

Тогда, в середине нулевых, роль розовощёкого сына продюсера Шаталина для тогдашнего школьника казалась счастливым билетом в новую жизнь. Почему же сегодня Павел Сердюк не хочет сниматься в большом кино?

-Папа, она нам не подходит!

-Ой ты, зайка моя! Да как же не подхожу, когда я тебе ещё не спела!

 

Одним он казался верхом безвкусицы, другие наизусть цитировали диалоги и восхищались юмором и мастерством актёров. Адаптация американского сериала про няню в один миг превратила главных героев в суперзвёзд.

"Нет, никто из нас, никто... Никто из нас не предполагал. Ну сериал и сериал. Тем более это калька с американского", - говорит Борис Смолкин.

На роль главной героини, няни Вики Прутковской, было аж три сотни претенденток. А какие имена: Нонна Гришаева, Наташа Королёва, Эвелина Блёданс, Жанна Фриске. Но в самый последний момент, за две недели до начала съёмок, продюсеры сделали ставку на тогда малоизвестную Анастасию Заворотнюк. И сорвали джекпот.

"Пошли на риск - взяли актрису Настю Заворотнюк, которая тогда была неизвестна. И к ней в пару поставили Сергея Жигунова, естественно, звезду, которого любили все женщины", - говорит продюсер Ирина Глебова.

Домохозяйки восхищались Жигуновым, а их мужья засматривались на Заворотнюк.

"Она смогла сыграть саму себя. Ну гипертрофированно немножечко. Ну и вдруг вот... Она думала, что всегда так будет везти", - говорит журналист Андрей Князев.

Сегодня тысячи поклонников Заворотнюк не теряют надежды на то, что слухи о её тяжёлой болезни окажутся ложными, и она снова появится на экранах. Третий год самая прекрасная няня страны борется с тяжёлой болезнью. А в Сети то и дело появляются громкие заголовки о злом роке, нависшем над героями сериала.

 

В "Мою прекрасную няню" Любовь Полищук пришла уже состоявшейся звездой. Но зрители не догадывались о том, каких усилий ей стоили эти съёмки.

"Я вообще не знал о том, что она больна. Вот поначалу просто я не знал. Меня только как-то удивляло, что она - вот эпизод мы сняли, следующий - другие персонажи, - она ложилась на деревянную лавку и лежала. Как только её эпизод, она соскакивала, не сходила так, знаете, тяжело, а соскакивала и почти вприпрыжку бежала на площадку", - рассказывает режиссер-постановщик сериала Эдуард Ливнев.

Фразы, придуманные Полищук прямо на съёмочной площадке, сразу становились крылатыми. Народной артистке и до этого не давали прохода на улице, а после успеха "Няни" и вовсе пришлось укутывать лицо.

"Ну она надевала очки, платки. Где-нибудь в Крыму, в Феодосии, на рынке. Подходили говорили: "Не надо от нас прятаться, мы вас всё равно узнали", - говорит вдовец Полищук Сергей Цигаль.

Страдавшая от саркомы позвоночника актриса до последних дней выходила на съёмочную площадку. Дело вовсе не в гонорарах. Работа давала возможность, пусть и ненадолго, но забыть о боли.

"Так что тут не деньги и не... Это же жизнь. Не деньги и ничего. Конечно, наверное, выбор был. Всегда у всех есть выбор. Но надо работать. А она работала, почему-то у неё был такой выбор - работать бесконечно", - объясняет театральный критик Лев Алабин.

После смерти актрисы её героиню решили не заменять. Разве можно было заменить Любовь Полищук?

 

Незаменимой была и Александра Назарова. На её счету множество ролей в театре и кино. Но зрителю Назарова особенно запомнилась по роли шумной, эксцентричной бабушки Нади в сериале про прекрасную няню.

"Она много снималась, она бралась за всё. Понимаете? У неё занятость была: она и в одном кино, в другом кино, в третьем, в "Няне". Она везде успевала", - рассказывает Ливнев.

Внучка была её единственной отдушиной. Девочка после смерти родителей жила с бабушкой. И ради ребёнка Назарова была готова на всё. Александра Назарова мучилась с больными лёгкими. Не раз лечилась в больнице. Но в 79 организм не выдержал. Согласно завещанию, опекунами внучки стали родственники её деда, второго мужа Назаровой, с которым актриса общалась редко.

 

Для школьника Паши Сердюка роль в "Моей прекрасной няне" стала дебютной. Сегодня ему 31. Вместо съёмочной площадки - автомастерская. За плечами тяжёлый развод и новая жизнь. Сердюк не верит в проклятье сериала. Свой выбор он сделал сам.

"Не люблю улыбаться людям, которые мне не нравятся. Я не люблю говорить людям, которые мне не нравятся, какие-то приятные слова. Мне это не нравится. А с учётом того, что так или иначе профессия актёра - это немножко профессия проститутки, поэтому для меня это тяжело", - уверяет Сердюк.

 

К своим 73 Борис Смолкин снялся в больше чем полусотне фильмов. И столько же озвучил. Но узнавать на улице его стали после съёмок в "Моей прекрасной няне".

"Когда пришла ко мне эта популярность в связи с этим сериалом, они стали меня использовать вот именно в этом качестве, вот именно с этим лицом. И иногда и в этом же костюме. Ну, всему приходит конец. Мне это немножко надоело", - рассказывает Смолкин.

Невысокий, но очень обаятельный дворецкий тогда полюбился многим. Но сам Борис Смолкин, по сути, стал заложником образа.

 

Его коллеге Ольге Прокофьевой, сыгравшей в сериале Жанну Аркадьевну, тоже было нелегко выйти из комедийного амплуа. Актрису до сих пор спрашивают - а правда ли, что с дворецким Константином у них были отношения не только в кадре?

Анастасия Заворотнюк исчезла из соцсетей и перестала появляться на светских тусовках сразу после рождения дочери. Газеты стали писать, что у актрисы рак мозга. Родственникам и друзьям то и дело приходится опровергать сообщения о коме, потере памяти или параличе. В этом году Анастасии Заворотнюк исполнилось 50. На круглую дату в её подмосковном особняке устроили тихий домашний праздник. В прежде гостеприимный дом теперь не пускают даже близких друзей. А в Сети её судьбу вовсю сравнивают с судьбой Жанны Фриске. Заочно ставить диагнозы, порой лишь на основании того, что обе женщины участвовали в кастинге на роль няни, - так и рождаются слухи про злой рок и проклятья.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

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Съемки сериала "Моя прекрасная няня"
Павел Сердюк (в центре)
Павел Сердюк (в центре)
Ольга Прокофьева
Ольга Прокофьева
Борис Смолкин
Борис Смолкин
Александра Назарова
Александра Назарова
Любовь Полищук
Любовь Полищук
Анастасия Заворотнюк
Анастасия Заворотнюк
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