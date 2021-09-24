Проклятие "Моей прекрасной няни": как сложилась судьба актеров сериала

Факты против выдумок

Злой рок прекрасной няни. Неужели актёров сериала преследуют сплошные неудачи? Подробнее - в нашем тексте.

После развода Павел Сердюк живёт и работает в гараже. А в Сети то и дело появляются слухи: "Сердюк бедствует", "Сердюк пьёт", "У Сердюка всё плохо".

"Сейчас в Интернете моя фотография из сериала и моя фотография на дне рождения у друга. И у меня там после двух бутылок вина прям такой уже видон, и там написано, что типа: "Павел Сердюк, который снимался в "Моей прекрасной няне", теперь работает на автосервисе, у него всё плохо", - говорит Сердюк.

Тогда, в середине нулевых, роль розовощёкого сына продюсера Шаталина для тогдашнего школьника казалась счастливым билетом в новую жизнь. Почему же сегодня Павел Сердюк не хочет сниматься в большом кино?

-Папа, она нам не подходит!

-Ой ты, зайка моя! Да как же не подхожу, когда я тебе ещё не спела!

Одним он казался верхом безвкусицы, другие наизусть цитировали диалоги и восхищались юмором и мастерством актёров. Адаптация американского сериала про няню в один миг превратила главных героев в суперзвёзд.

"Нет, никто из нас, никто... Никто из нас не предполагал. Ну сериал и сериал. Тем более это калька с американского", - говорит Борис Смолкин.

На роль главной героини, няни Вики Прутковской, было аж три сотни претенденток. А какие имена: Нонна Гришаева, Наташа Королёва, Эвелина Блёданс, Жанна Фриске. Но в самый последний момент, за две недели до начала съёмок, продюсеры сделали ставку на тогда малоизвестную Анастасию Заворотнюк. И сорвали джекпот.

"Пошли на риск - взяли актрису Настю Заворотнюк, которая тогда была неизвестна. И к ней в пару поставили Сергея Жигунова, естественно, звезду, которого любили все женщины", - говорит продюсер Ирина Глебова.

Домохозяйки восхищались Жигуновым, а их мужья засматривались на Заворотнюк.

"Она смогла сыграть саму себя. Ну гипертрофированно немножечко. Ну и вдруг вот... Она думала, что всегда так будет везти", - говорит журналист Андрей Князев.

Сегодня тысячи поклонников Заворотнюк не теряют надежды на то, что слухи о её тяжёлой болезни окажутся ложными, и она снова появится на экранах. Третий год самая прекрасная няня страны борется с тяжёлой болезнью. А в Сети то и дело появляются громкие заголовки о злом роке, нависшем над героями сериала.

В "Мою прекрасную няню" Любовь Полищук пришла уже состоявшейся звездой. Но зрители не догадывались о том, каких усилий ей стоили эти съёмки.

"Я вообще не знал о том, что она больна. Вот поначалу просто я не знал. Меня только как-то удивляло, что она - вот эпизод мы сняли, следующий - другие персонажи, - она ложилась на деревянную лавку и лежала. Как только её эпизод, она соскакивала, не сходила так, знаете, тяжело, а соскакивала и почти вприпрыжку бежала на площадку", - рассказывает режиссер-постановщик сериала Эдуард Ливнев.

Фразы, придуманные Полищук прямо на съёмочной площадке, сразу становились крылатыми. Народной артистке и до этого не давали прохода на улице, а после успеха "Няни" и вовсе пришлось укутывать лицо.

"Ну она надевала очки, платки. Где-нибудь в Крыму, в Феодосии, на рынке. Подходили говорили: "Не надо от нас прятаться, мы вас всё равно узнали", - говорит вдовец Полищук Сергей Цигаль.

Страдавшая от саркомы позвоночника актриса до последних дней выходила на съёмочную площадку. Дело вовсе не в гонорарах. Работа давала возможность, пусть и ненадолго, но забыть о боли.

"Так что тут не деньги и не... Это же жизнь. Не деньги и ничего. Конечно, наверное, выбор был. Всегда у всех есть выбор. Но надо работать. А она работала, почему-то у неё был такой выбор - работать бесконечно", - объясняет театральный критик Лев Алабин.

После смерти актрисы её героиню решили не заменять. Разве можно было заменить Любовь Полищук?

Незаменимой была и Александра Назарова. На её счету множество ролей в театре и кино. Но зрителю Назарова особенно запомнилась по роли шумной, эксцентричной бабушки Нади в сериале про прекрасную няню.

"Она много снималась, она бралась за всё. Понимаете? У неё занятость была: она и в одном кино, в другом кино, в третьем, в "Няне". Она везде успевала", - рассказывает Ливнев.

Внучка была её единственной отдушиной. Девочка после смерти родителей жила с бабушкой. И ради ребёнка Назарова была готова на всё. Александра Назарова мучилась с больными лёгкими. Не раз лечилась в больнице. Но в 79 организм не выдержал. Согласно завещанию, опекунами внучки стали родственники её деда, второго мужа Назаровой, с которым актриса общалась редко.

Для школьника Паши Сердюка роль в "Моей прекрасной няне" стала дебютной. Сегодня ему 31. Вместо съёмочной площадки - автомастерская. За плечами тяжёлый развод и новая жизнь. Сердюк не верит в проклятье сериала. Свой выбор он сделал сам.

"Не люблю улыбаться людям, которые мне не нравятся. Я не люблю говорить людям, которые мне не нравятся, какие-то приятные слова. Мне это не нравится. А с учётом того, что так или иначе профессия актёра - это немножко профессия проститутки, поэтому для меня это тяжело", - уверяет Сердюк.

К своим 73 Борис Смолкин снялся в больше чем полусотне фильмов. И столько же озвучил. Но узнавать на улице его стали после съёмок в "Моей прекрасной няне".

"Когда пришла ко мне эта популярность в связи с этим сериалом, они стали меня использовать вот именно в этом качестве, вот именно с этим лицом. И иногда и в этом же костюме. Ну, всему приходит конец. Мне это немножко надоело", - рассказывает Смолкин.

Невысокий, но очень обаятельный дворецкий тогда полюбился многим. Но сам Борис Смолкин, по сути, стал заложником образа.

Его коллеге Ольге Прокофьевой, сыгравшей в сериале Жанну Аркадьевну, тоже было нелегко выйти из комедийного амплуа. Актрису до сих пор спрашивают - а правда ли, что с дворецким Константином у них были отношения не только в кадре?

Анастасия Заворотнюк исчезла из соцсетей и перестала появляться на светских тусовках сразу после рождения дочери. Газеты стали писать, что у актрисы рак мозга. Родственникам и друзьям то и дело приходится опровергать сообщения о коме, потере памяти или параличе. В этом году Анастасии Заворотнюк исполнилось 50. На круглую дату в её подмосковном особняке устроили тихий домашний праздник. В прежде гостеприимный дом теперь не пускают даже близких друзей. А в Сети её судьбу вовсю сравнивают с судьбой Жанны Фриске. Заочно ставить диагнозы, порой лишь на основании того, что обе женщины участвовали в кастинге на роль няни, - так и рождаются слухи про злой рок и проклятья.

По материалам программы "Хватит слухов" на канале "ТВ Центр".

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