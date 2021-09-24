Число пострадавших при стрельбе в Перми возросло до 47

Нападавший пришел в сознание

Число пострадавших при стрельбе в Пермском госуниверситете (ПГНИУ) увеличилось до 47 человек.

Количество лиц, обратившихся и получивших разного рода мелкие повреждения, каждый день прибавляется. На сегодняшний день 47", - рассказала "Интерфаксу" министр здравоохранения региона Анастасия Крутень. На данный момент 12 человек остаются в стационаре.

Утром 20 сентября 18-летний студент Тимур Бекмансуров устроил стрельбу в Пермском государственном национальном исследовательском университете (ПГНИУ). Шесть человек погибли, 47 пострадали.

Нападавшего обезвредил сотрудник ДПС из первого прибывшего к университету экипажа. При задержании в связи с оказанием сопротивления Бекмансуров был ранен.

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