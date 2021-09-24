Глава ЦИК огласила окончательные итоги выборов

Выборы признаны состоявшимися: явка составила 51,72%

Центральная избирательная комиссия России завершила подведение итогов сентябрьских выборов. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказала глава ЦИК Элла Памфилова.

Выборы признаны состоявшимися: окончательная явка избирателей составила 51,72%. В списки избирателей включены 109 204 662 человека, из них проголосовали 56 484 685 избирателей. На 355 зарубежных избирательных участках в 144 странах мира в выборах приняли участие 198 180 граждан России.

ЦИК получил около 200 обращений о возможных фальсификациях итогов голосования, по всем будет проведена проверка, рассказала Памфилова. К настоящему времени признаны недействительными 40 605 бюллетеней на 157 избирательных участках в 43 российских регионах. Полностью отменены результаты голосования на 16 участках.

В ходе проверки кандидатов на выборах были выявлены 122 участника избирательного процесса с судимостью, 34 из них в итоге были исключены из федеральных списков партий. Также из списков убрали 16 кандидатов, не выполнивших требования закона об отчуждении иностранных финансовых инструментов, и четырех кандидатов, имеющих иностранное гражданство, сообщает РИА Новости.

С 17 по 19 сентября в России проходили выборы депутатов Госдумы восьмого созыва, руководителей 12 субъектов Федерации и выборы депутатов в 39 региональных законодательных собраний. В Москве и еще шести субъектах можно было проголосовать в электронной дистанционной форме.

Партия "Единая Россия" по результатам выборов в Госдуму получила 324 мандата, КПРФ — 57, "Справедливая Россия — За правду" — 27, ЛДПР — 21, "Новые люди" — 13.

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