В Москве подвели предварительные итоги археологического сезона

Ученые нашли более 15 тысяч предметов

В археологическом сезоне 2021 года московским изыскателям удалось обнаружить более 15 тысяч различных артефактов. Об этом в пятницу, 24 сентября, рассказал руководитель столичного департамента культурного наследия (Мосгорнаследие) Алексей Емельянов.

Археологический сезон продолжается в столице с начала июня до начала октября. В это время проводятся раскопки, наблюдения, исследования.

Емельянов отметил, что археологический сезон в Москве еще не завершен, однако предварительные итоги подвести можно: археологи нашли более 15 тысяч предметов.

В частности, коллекция археологических находок, обнаруженных ранее на пересечении Сретенки и Пушкарева переулка, насчитывает уже более 800 экземпляров, сообщает АГН "Москва".

Ранее сообщалось, что при раскопках на территории Кремля археологи нашли осколки византийских амфор, чаши Золотой орды и фундамент 16 века — всего около 400 артефактов.

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