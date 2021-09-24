Песков рассказал об образе жизни Путина на самоизоляции

Президент ведет обычную жизнь

Президент Росси Владимир Путин ведет на самоизоляции обычный образ жизни.

Глава государства выполняет ежедневную работу и ведет стандартный быт, рассказал его пресс-секретарь Дмитрий Песков. Путин находится в постоянном контакте с членами правительства и администрации.

"Самоизоляция - это такое условное ограничение. Все равно президент находится всегда вместе с необходимыми средствами связи, ежедневным и ежечасным документооборотом, закрытыми линиями связи, докладами", - отметил Песков.

Путин ушел на самоизоляцию 14 сентября после случаев коронавируса в его окружении. Президент чувствует себя хорошо и проводит переговоры в режиме видеоконференции.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram