Столичные муниципальные депутаты отметили удобство системы онлайн-голосования

ДЭГ освоили даже пенсионеры

Формат дистанционного электронного голосования отлично себя показал, его нужно активно распространять.

Об этом заявила муниципальный депутат Преображенского района Светлана Кобзарь. Парламентарий отметила, что лично знает людей, которые без возможности ДЭГ просто не попали бы на выборы.

"Поэтому, думаю, это очень важно, что предоставляется такой инструмент нашим гражданам", - подчеркнула она.

С Кобзарь согласен муниципальный депутат района Котловка Алексей Масленников. Он рассказал, что многие пенсионеры, которым он преподает компьютерную грамотность, проголосовали онлайн.

"Настроили себе учетную запись в "Госуслугах" и уехали, например, на дачу. Большинство не хочет подвергать себя лишнему риску в связи с эпидемиологической обстановкой", - сообщил он.

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