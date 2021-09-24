ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Всероссийская перепись населения стартует 15 октября

13:48
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Впервые можно будет пройти перепись в электронной форме

В России с 15 октября по 14 ноября пройдет 12-я Всероссийская перепись населения — основной источник официальной статистики по численности, структуре и другим характеристикам.
Всероссийская перепись поможет россиянам больше узнать о Байкале

Перепись будет проводиться в нескольких формах. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Узнать их можно по экипировке (шарф и портфель с символикой переписи), а также по удостоверению (действительно при предъявлении паспорта).

Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Впервые россияне смогут самостоятельно заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме. Обладатели учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 15 октября по 8 ноября получат возможность пройти перепись на портале госуслуг. При этом "переписать" можно и членов семьи.

После заполнения анкеты на сайте госуслуг будет выдан цифровой код. Его следует назвать переписчику, который придет домой.

Всероссийская перепись населения абсолютно конфиденциальна. Участие в ней является добровольным. Каждый гражданин вправе отказаться отвечать на любой вопрос переписчика или анкеты.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные итоги опубликуют в четвертом квартале 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Перепись населения
Перепись населения
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.