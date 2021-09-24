Всероссийская перепись населения стартует 15 октября

Впервые можно будет пройти перепись в электронной форме

В России с 15 октября по 14 ноября пройдет 12-я Всероссийская перепись населения — основной источник официальной статистики по численности, структуре и другим характеристикам.

Перепись будет проводиться в нескольких формах. Традиционно переписчики будут обходить дома и квартиры. Узнать их можно по экипировке (шарф и портфель с символикой переписи), а также по удостоверению (действительно при предъявлении паспорта).

Также пройти перепись можно будет в многофункциональных центрах государственных и муниципальных услуг (МФЦ).

Впервые россияне смогут самостоятельно заполнить анкету переписи самостоятельно в электронной форме. Обладатели учетной записи в Единой системе идентификации и аутентификации (ЕСИА) с 15 октября по 8 ноября получат возможность пройти перепись на портале госуслуг. При этом "переписать" можно и членов семьи.

После заполнения анкеты на сайте госуслуг будет выдан цифровой код. Его следует назвать переписчику, который придет домой.

Всероссийская перепись населения абсолютно конфиденциальна. Участие в ней является добровольным. Каждый гражданин вправе отказаться отвечать на любой вопрос переписчика или анкеты.

Предварительные итоги переписи подведут в апреле 2022 года, окончательные итоги опубликуют в четвертом квартале 2022 года.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram