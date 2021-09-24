Тела двух курсантов и котенка нашли в квартире в Москве

Следов насильственном смерти нет
Московские следователи начали проверку после обнаружения тел двух курсантов полицейской академии МВД в квартире на западе столицы.
Инцидент произошел 24 сентября в квартире дома на улице Боженко, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова. 19-летних курсанта и курсантку обнаружил отец девушки на полу в ванной комнате.
Следователи не заметили признаков насильственной смерти, следов приема наркотиков также нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.
По информации telegram-канала Mash, рядом с телами лежал мертвый котенок. Не исключено, что все они отравись газом. Источник канала сообщил, что к дому подъехало "много машин газовой службы".Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram