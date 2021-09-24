Тела двух курсантов и котенка нашли в квартире в Москве

Следов насильственном смерти нет

Московские следователи начали проверку после обнаружения тел двух курсантов полицейской академии МВД в квартире на западе столицы.

Инцидент произошел 24 сентября в квартире дома на улице Боженко, сообщила РИА Новости старший помощник руководителя московского главка СКР Юлия Иванова. 19-летних курсанта и курсантку обнаружил отец девушки на полу в ванной комнате.

Следователи не заметили признаков насильственной смерти, следов приема наркотиков также нет. Назначена судебно-медицинская экспертиза.

По информации telegram-канала Mash, рядом с телами лежал мертвый котенок. Не исключено, что все они отравись газом. Источник канала сообщил, что к дому подъехало "много машин газовой службы".

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