"Примитивно": жену Петросяна задели сравнения с Лизой Боярской

Брухуновой надоели комментарии одинакового содержания

Жена юмориста Евгения Петросяна Татьяна Брухунова резко ответила интернет-пользователям, которые сравнивали ее с актрисой Елизаветой Боярской.

По утверждению Брухуновой, каждый пятый комментарий в ее аккаунтах содержит такое сравнение в различных интерпретациях. Супруга Петросяна призналась, что сравнение с красивой женщиной ей приятно, однако задалась вопросом, почему это делается "так примитивно".

Помимо этого Брухунова сделала вывод, что люди вообще редко задумываются о том, что пишут в соцсетях, раз повторяют то, что было написано до них уже десяток раз.

Подписчики Брухуновой в Instagram по-разному восприняли пост Татьяны. Одни напомнили, что далеко не все перечитывают комментарии, оставленные под публикацией до них, а также указали на тщетность попыток воспитывать других людей. Другие отнеслись к жене Петросяна с пониманием.

Брухуновой не нравятся попытки сравнить ее с другими женщинами, однако сравнение с Еленой Степаненко и вовсе вывело женщину из себя. Действующая супруга Петросяна заявила, что сравнить ее с бывшей женой юмориста — хамство.

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