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Российская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ

14:18
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Причина - вакцинная дискриминация

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за дискриминации по поводу вакцинации препаратом "Спутник V".
Российской делегации в ПАСЕ запретили свободно перемещаться по Страсбургу

Франция не признает российскую вакцину и из-за этого ограничивает передвижение делегатов в Страсбурге, где заседает ПАСЕ, заявил глава делегации России в Ассамблее Петр Толстой.

"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал он в своем Telegram-канале.

Осенняя сессия ПАСЕ стартует в понедельник, 27 сентября.

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