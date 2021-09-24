Российская делегация отказалась ехать на сессию ПАСЕ

Причина - вакцинная дискриминация

Российская делегация не поедет на осеннюю сессию Парламентской ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) из-за дискриминации по поводу вакцинации препаратом "Спутник V".

Франция не признает российскую вакцину и из-за этого ограничивает передвижение делегатов в Страсбурге, где заседает ПАСЕ, заявил глава делегации России в Ассамблее Петр Толстой.

"В созданных условиях делегация России в Страсбург не поедет, следить за работой будем дистанционно", - написал он в своем Telegram-канале.

Осенняя сессия ПАСЕ стартует в понедельник, 27 сентября.

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