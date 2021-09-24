В Санкт-Петербурге спустили на воду первое в России безэкипажное судно

Оно будет выполнять работы в Черном море

В Санкт-Петербурге спустили на воду уникальное научно-исследовательское судно "Пионер М" - первое в России, на котором применяется технология безэкипажного управления.

Оно построено для Севастопольского государственного университета и будет выполнять работы в Черном море. Эксплуатировать судно можно будет круглый год. Ходовые испытания запланированы на лето будущего года.

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