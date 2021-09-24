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Попова предупредила россиян о приходе гриппа

14:56
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Глава Роспотребнадзора назвала год уникальным

В Россию уже пришел сезонный грипп, рассказала в пятницу, 24 сентября, главный санитарный врач страны и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.
В Москве открылись 45 мобильных пунктов вакцинации от гриппа

По словам Поповой, 2021 год стал уникальным, поскольку случаи гриппа у россиян выявляли еще в конце июля.

Глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1" призвала пройти вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса, чтобы не получить микст-инфекцию и избежать госпитализации.

2 сентября в России стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа. В Роспотребнадзоре посоветовали регионам привить не менее 60% всего населения и не менее 75% из групп риска — детей и людей пожилого возраста.

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