Попова предупредила россиян о приходе гриппа

Глава Роспотребнадзора назвала год уникальным

В Россию уже пришел сезонный грипп, рассказала в пятницу, 24 сентября, главный санитарный врач страны и руководитель Роспотребнадзора Анна Попова.

По словам Поповой, 2021 год стал уникальным, поскольку случаи гриппа у россиян выявляли еще в конце июля.

Глава Роспотребнадзора в эфире телеканала "Россия 1" призвала пройти вакцинацию и от гриппа, и от коронавируса, чтобы не получить микст-инфекцию и избежать госпитализации.

2 сентября в России стартовала кампания по вакцинации населения от гриппа. В Роспотребнадзоре посоветовали регионам привить не менее 60% всего населения и не менее 75% из групп риска — детей и людей пожилого возраста.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram