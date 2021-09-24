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Глава СВР назвал ответственных за события в Афганистане

15:22
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Страна понесла существенные потери

Ответственность за события в Афганистане несут страны Запада. Так что их участие в диалоге имеет смысл, они должны оказать помощь республике, заявил директор Службы внешней разведки России Сергей Нарышкин.
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"Нам также придется включить страны Запада в этот диалог. Я думаю, что их участие будет иметь смысл. Они должны понять, что из-за их действий Афганистан сталкивается с существенными потерями", - сказал Нарышкин в интервью RT.

По словам главы СВР, западные государства должны оказать Кабулу финансовую помощь, чтобы страна могла вернуться к нормальному образу жизни. Нарышкин подчеркнул, что ответственность за ситуацию в Афганистане несет не только ЦРУ, но также Минобороны и Госдеп США.

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