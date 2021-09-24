Владелец ФК "Краснодар" Галицкий сообщил о серьезной болезни

Состояние здоровья уже не позволяет бизнесмену управлять клубом в полной мере

Миллиардер Сергей Галицкий, основатель и бывший совладелец сети "Магнит", сообщил, что серьезно болен. Он не уточнил диагноз.

По его словам, состояние здоровья уже не позволяет ему посещать все домашние матчи клуба "Краснодар", владельцем которого он сейчас является. В связи с этим менеджмент ФК работает над тем, чтобы изменить структуру управления.

"Здесь не секрет для краснодарцев, я болею, и поэтому у меня, к сожалению, такой период в жизни, что я не могу посещать домашние игры в большом количестве и не могу общаться с клубом в том количестве, в котором необходимо президенту клуба. Но это жизнь, и ты часто не являешься хозяином судьбы своей", - сказал бизнесмен в интервью "Коммент.Шоу".

Он отметил, что к марту-апрелю следующего года изменения в структуре управления ФК будут завершены. "Я сейчас работаю над структурой, чтобы бюджет в 50-70 миллионов долларов был без меня и чтобы школа могла финансироваться без меня", - рассказал Галицкий.

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