"Королева красоты": Арзамасова продемонстрировала фигуру через месяц после родов

Актриса напомнила французскую певицу Милен Фармер

Актриса Лиза Арзамасова немногим более месяца назад впервые стала мамой. Несмотря на недавние роды, 26-летняя мама находится в прекрасной физической форме, оценить которую смогли интернет-пользователи.

В своем Instagram звезда выложила серию фотографий, демонстрирующих тонкую талию и плоский живот. Пикантности образу добавил парик в виде каре с челкой и черно-белый формат снимков.

Подписчики Арзамасовой высоко оценили фотосессию, осыпав актрису эпитетами "шикарная", "самая красивая", "всегда талантливо". Девушку также сравнили с французской певицей Милен Фармер.

14 августа Лиза Арзамасова родила мужу, фигуристу и тренеру Илье Авербуху сына. С именем для малыша возникла заминка, лишь спустя десять дней родители объявили, что назвали ребенка Львом.

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