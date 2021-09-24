Прокуратура выясняет причины отравления подростков на Сахалине

Пострадавшие впали в кому

Обстоятельства и причины отравления подростков на Сахалине выясняет прокуратура. Поступившие накануне в больницу двое ребят впали в кому.

"Организована проверка по факту отравления несовершеннолетних подростков. В ходе проверки будет дана правовая оценка работы органов системы профилактики. В рамках надзорных мероприятий будут приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств", - говорится в сообщении прокуратуры.

Двоих подростков 23 сентября доставили в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, оба пациента в коме, подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительно медики диагностировали отравление, передает РИА Новости.

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