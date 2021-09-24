ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Прокуратура выясняет причины отравления подростков на Сахалине

15:51
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Пострадавшие впали в кому

Обстоятельства и причины отравления подростков на Сахалине выясняет прокуратура. Поступившие накануне в больницу двое ребят впали в кому.
Более 20 человек попали в больницу с отравлением слезоточивым газом в Махачкале

"Организована проверка по факту отравления несовершеннолетних подростков. В ходе проверки будет дана правовая оценка работы органов системы профилактики. В рамках надзорных мероприятий будут приняты меры к выяснению полного круга обстоятельств", - говорится в сообщении прокуратуры.

Двоих подростков 23 сентября доставили в областную детскую больницу в бессознательном состоянии. Как сообщили в региональном министерстве здравоохранения, оба пациента в коме, подключены к аппаратам ИВЛ. Предварительно медики диагностировали отравление, передает РИА Новости.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Скорая помощь возле подъезда
Скорая помощь возле подъезда
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.