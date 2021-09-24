В ПАСЕ пообещали принять всех делегатов независимо от выбора вакцины

Привитые "Спутником V" могут посетить сессию ПАСЕ, заверили в ассамблее

Участники сессии Парламентской Ассамблеи Совета Европы (ПАСЕ) могут быть вакцинированы от коронавирусной инфекции любым препаратом. Об этом в пятницу, 24 сентября, заявили в организации.

27 сентября в Страсбурге начнется очередная сессия ПАСЕ. Как заявил член делегации Совфеда, заслуженный врач России Владимир Круглый, российским участникам сессии пришло предписание ограничить перемещения, так как страны ЕС не признают вакцинацию препаратом "Спутник V".

В ПАСЕ сообщили, что посетители помещений Совета Европы могут использовать все вакцины, лицензированные государствами-членами Совета Европы, в том числе российскую вакцину "Спутник".

Кроме того, попасть в здания Совета Европы можно при предъявлении отрицательного ПЦР-теста на коронавирус (должен быть сделан не менее чем за 72 часа до посещения) или отрицательного тест на антиген (должен быть сделан не менее чем за 48 часов до посещения).

Посетители должны заполнить специальную форму, в которой указываются сведения о прохождении вакцинации, одном из отрицательных анализов или о перенесенном COVID-19, рассказали РИА Новости в ПАСЕ.

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