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Полиция предупредила об ответственности за участие в несогласованных акциях

16:42
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Все попытки провести несогласованное мероприятие будут пресекаться, сообщили в МВД

Московская полиция предупредила об ответственности за участие в несанкционированных акциях. Об этом говорится в сообщении на сайте ГУ МВД по столице.

Ранее в Сети появились призывы к участию в митинге в Москве, который запланирован на субботу, 25 сентября.

"За подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом. Попытки провести несогласованное публичное мероприятие, а также любые провокационные действия со стороны их участников будут расцениваться как угроза общественному порядку и немедленно пресекаться", - заявили в полиции.

МВД уже привлекло 30 человек к ответственности по статье 20.2 КоАП за участие в митинге от 20 сентября.

"ГУ МВД России по Москве призывает граждан не поддаваться на провокации, не принимать участия в несогласованных публичных мероприятиях и соблюдать законные требования сотрудников правоохранительных органов", - сообщила пресс-служба МВД.

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