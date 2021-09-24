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Сын президента Бразилии заразился COVID-19 во время визита в ООН

16:28
  • пятница
  • 24 сентября 2021

В бразильской делегации зафиксировано несколько случаев заболевания

Федеральный депутат Эдуарду Болсонару – сын президента Бразилии - заразился коронавирусом. Он сопровождал отца в поездке в Нью-Йорк, на Генассамблею ООН. Как сообщил политик, заболевание сопровождается характерными симптомами - потерей обоняния и насморком. Однако в целом он чувствует себя хорошо и уже приступил к лечению.
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"Вчера в ходе трансляции в соцсети Жаир Болсонару сообщил о том, что двое известных людей получили положительный результат теста. Я точно один из них, кто второй - не знаю", - заявил сын президента.

Коронавирусом заразился и министр здравоохранения Бразилии Марселу Кейрога, также сопровождавший Болсонару в поездке в Нью-Йорк. Об этом стало известно в начале недели.  Министр остался в Нью-Йорке, отбывать карантин – тогда как остальная делегация во главе с президентом вылетела в Бразилиа и там самоизолировалась. Ранее стало известно, что коронавирус обнаружили у одного из членов передовой группы, работавшей над подготовкой визита бразильского лидера в США, передает ТАСС.

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