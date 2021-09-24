Стало известно о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

Два человека находятся в реанимации

Состояние альпинистов, спасённых на Эльбрусе во время сильнейшего снежного шторма, не вызывает опасений у медиков. В больнице находятся 11 человек, двое из них - в реанимации, ещё троим госпитализация не потребовалась. В общей сложности туристы находились в снежном плену более 15 часов. Пять человек погибли. Почему восхождение в горы закончилось трагедией, теперь предстоит установить следствию.

- Чувствую себя… Ну, как сказать, голова немного болит. Температура - 37… Жив-здоров! Со мной всё нормально!

На лице - гематомы и ссадины. Участник экспедиции Дмитрий Долгов рассказывает: голова до сих пор кружится. В соседних палатах республиканской клиники - ещё 10 спасённых альпинистов. Трое с общим переохлаждением госпитализированы в терапевтическое отделение. У восьмерых диагностированы обморожения конечностей.

"Чувствуют себя относительно удовлетворительно. Некоторые могут передвигаться, но с обморожением нижних конечностей пока что не передвигаются самостоятельно. Прогноз благоприятный для большинства из них, но с более глубокими обморожениями третьей и четвёртой степени - придётся производить некрэктомию", - сообщила Анжела Теунова, врач-ортопед, травматолог больницы в КБР.

Нашли их прошлой ночью вот в таком состоянии (см. видео). Многие не могли идти - так и лежали в снегу без сил. На лице - толстая корка льда. Некоторые теряли сознание - до вездеходов спасателей их тащили на руках. Операцию серьёзно затрудняло и то, что один из альпинистов во время спуска сломал ногу. Первую помощь оказывали на месте - среди сугробов при свете фонариков.

- Одного человека спасли. Стащили с седла. Тяжелейший перелом. Пацаны накладывают шину.

16 альпинистов-любителей из разных точек страны. Сопровождающие - два гида и два помощника. У каждого за плечами - не одно восхождение на вершину Эльбруса. Поначалу всё шло в штатном режиме: участники любовались пейзажами, делились эмоциями в социальных сетях.

"Вот на это посмотрите! И это всего лишь 4700. Ещё вверх километр! Кто-то мечтает об отпуске на море. Кто-то - в отеле и самолёте. А мы вот в горах", - говорит на видео Дмитрий Парахин, участник восхождения.

Мысли о том, что что-то пойдёт не так, ни у кого из участников экспедиции не возникло. Перед подъёмом даже отработали с гидом необходимые действия на случай чрезвычайной ситуации.

- Отрабатываем, в общем, пострадавших. Аню тащат - вообще она типа не может идти. Ира повредила ногу - её тащат. Все остальные тащат рюкзаки.

Обе девушки, на которых отрабатывали технику безопасности, погибли в горах. В день восхождение прогноз был неблагоприятный, но гиды всё равно приняли решение повести группу на точку.

- Сегодня в ночь мы собираемся взойти на вершину. Прогноз не очень. Посмотрим, как оно будет.

В часе восхождения до вершины - на плато Эльбруса - одна из участниц экспедиции почувствовала себя плохо. Было принято решение спустить девушку к началу маршрута. Но она скончалась на руках сопровождающего. В это время наверху началась буря. Дальше события стали развиваться стремительно.

"Во время спуска оставшиеся 3 гида разделили группу на "быстрых" и "медленных", чтобы избежать массового замерзания, и начали спуск. Во время спуска с плато на Седловину произошёл срыв связки. Один из участников сломал ногу, движение вниз ещё больше замедлилось. От переохлаждения на тропе умерло ещё 2 участника", - рассказали организаторы похода в инстаграме.

Организаторы похода, которые курировали его дистанционно, сейчас говорят, что гиды должны были начать спуск раньше. При себе у проводников всегда находятся барометры. Любое изменение погодных условий строго фиксируется. Теперь предстоит узнать: обладали ли инструкторы необходимой квалификацией и имели ли право вообще водить группы в горы. Следственный комитет уже возбудил уголовное дело.

"В настоящее время на месте работают следователи. Тела двух погибших уже спущены с горы. В настоящее время они исследуются судебными медиками. Три тела по-прежнему находятся на склонах горы. И в связи со сложными погодными условиями пока их спуск затруднён", - рассказал Мурат Багов, старший помощник СУ СК по КБР.

Для любого восхождения в горы туристы должны быть здоровы и подготовлены физически. На волне популярности авторских туров самой разной направленности многие путешественники даже не задумываются, что доверяют не только свой досуг, но и собственные жизни в руки случайных людей.

Если выяснится, что организаторы действительно не обладали необходимой квалификацией и ещё и пренебрегли информацией об ухудшении погодных условий, им может грозить до 10 лет лишения свободы.

Александра Сергомасова, Егор Киселёв, Валерия Дзгоева, Сергей Костиков. "ТВ Центр".

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