Суперкомпьютеры России объединились в единую сеть

Позже к сети подключатся все научные и образовательные организации

Крупнейшие суперкомпьютеры России объединятся в Национальной исследовательской компьютерной сети. Выполняя поручение президента Владимира Путина, соглашение подписали Санкт-Петербургский политехнический университет Петра Великого, Межведомственный суперкомпьютерный центр РАН и Объединенный институт ядерных исследований.

"Президент поручил нам расширить территориальную доступность и пропускную способность НИКС. Данное соглашение является важным шагом в решении поставленной задачи. Сейчас НИКС предоставляет услуги более 150 организациям высшего образования и науки, расположенным в 34 регионах", - сообщил присутствовавший на подписании документа вице-премьер Дмитрий Чернышенко.

По словам Чернышенко, в этом году планируется подключить к системе 40% от общего числа ведущих организаций и все 10 суперкомпьютерных центров страны. А к 2024 году к НИКС будут подключены абсолютно все научные и образовательные организации, передает ТАСС.

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