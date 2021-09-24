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Гинцбург оценил эффективность "Спутника V" к дельта-штамму коронавируса

17:23
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Она существенно выше, чем у западных препаратов

Директор Центра имени Гамалеи Александр Гинцбург оценил эффективность российской вакцины "Спутник V" в отношении дельта-штамма коронавируса. Вирусолог подчеркнул, что она значительно выше, чем у западных препаратов.
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"Тот подход, который был использован в Moderna и Pfizer, по своей эффективности по отношению к защите от дельта-штамма гораздо хуже работает. Там эффективность - не по нашим данным, а по данным тех Минздравов, на территории которых используются данные вакцинные препараты - от 40% до 50%", - приводит слова Гинцбурга ТАСС.

При этом, по словам медика, эффективность "Спутника V" против дельта-штамма на сегодняшний день составляет, по разным данным, от 83% до 94%.

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