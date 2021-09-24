Прилепин отказался от депутатского мандата после выборов

Он передаст мандат своему соратнику

Захар Прилепин решил отказаться от мандата депутата Госдумы. Прилепин - сопредседатель "Справедливой России - За правду", входит в федеральный список партии.

"Конечно, Захар Прилепин примет мандат, но в кратчайшие сроки передаст его своему соратнику Дмитрию Кузнецову, возглавляющему список партии в Нижегородской области", - сообщила пресс-секретарь политика Елизавета Кондакова.

По словам пресс-секретаря, Прилепин намерен пройти программу развития кадрового резерва Высшей школы госуправления - так называемую Школу губернаторов, где он уже начал учиться с 22 сентября. Как отметила Кондакова, программа рассчитана на 7-8 месяцев, передает "Интерфакс".

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