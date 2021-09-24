Власти отказали в проведении акции 25 сентября из-за ковид-ограничений

Инициаторам митинга посоветовали воздержаться от его проведения, а гражданам - от участия в нем

Власти Москвы отказали в проведении акции 25 сентября на Пушкинской площади в центре Москвы в связи с ограничениями из-за коронавируса. Об этом сообщает АГН "Москва".

Ранее в правительство Москвы поступило уведомление о проведении 25 сентября 2021 года публичного мероприятия в форме митинга с 14:00 до 17:00 на Пушкинской площади с количеством участников до 5 тысяч человек.

"С учетом складывающейся эпидемиологической обстановки и на основании п. 2.6 указа мэра Москвы от 8 июня 2020 года №68-УМ в городе продолжает действовать запрет на проведение публичных мероприятий, в связи с чем проведение митинга не было согласовано", - говорится в сообщении пресс-службы столичного департамента региональной безопасности и противодействия коррупции.

В настоящее время отдельные инициаторы указанной акции заявляют, что она пройдет в формате встречи депутатов с избирателями, а с помощью интернет-ресурсов и ряда СМИ распространяют призывы принять в ней участие, отметили в департаменте.

В пресс-службе напомнили, что встречи депутата Госдумы с избирателями в соответствии с законом проводятся в пределах территории, определенной данному депутату, в помещениях, специально отведенных местах, а также на внутридворовых территориях, при условии, что их проведение не повлечет за собой нарушение функционирования объектов жизнеобеспечения, транспортной или социальной инфраструктуры, связи.

"Подчеркиваем, что заявленная для проведения акции территория не соответствует указанным требованиям и согласно п. 3.2 постановления Конституционного суда РФ от 10 ноября 2017 года №27-П использование специальных условий проведения встреч депутатов с избирателями для реализации иных целей, включая выражение и формирование мнений, выдвижение требований по различным вопросам политической, экономической, социальной и культурной жизни страны и вопросам внешней политики недопустимо", - подчеркнули в ведомстве.

В связи с этим инициаторам акции рекомендовали воздержаться от ее проведения, а гражданам - от участия в ней.

Ранее в полиции предупредили об ответственности за участие в несогласованных акциях.

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