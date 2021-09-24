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В США выдали ордер на арест зампреда правления российского "Новатэка"

18:21
  • пятница
  • 24 сентября 2021

В компании не знают деталей

Ордер на арест зампреда правления российской газовой компании "Новатэк" Марка Энтони Джитвэя выдал суд американского штата Флорида. В документе, который появился в электронной базе суда, сказано, что Джитвей обвиняется в правонарушении – но в каком именно, не уточняется.
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"Вам приказано арестовать и доставить в магистратский суд Соединенных Штатов без неоправданных задержек Марка Энтони Джитвэя, который обвиняется в правонарушении или нарушении на основании следующего документа, поданного в суд: обвинительное заключение", - говорится в ордере. Отмечается, что Джитвэй уже арестован.

В российской компании затруднились прокомментировать арест. Там заявили, что "Новатэк" не имеет отношения к процессу, компании неизвестны детали разбирательства в США, по которому арестован Марк Джитвэй, передает ТАСС.

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