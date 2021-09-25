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За сутки в России зарегистрировано более 22 тысяч случаев коронавируса

12:00
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Наблюдается сезонный рост заболеваемости

За сутки в России зафиксирован 22 041 случай заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 398 415 человек с COVID-19, умерло 203 095 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф.  В Москве зарегистрировано 3 211 больных, всего в столице 1 617 715 инфицированных, скончались  28 670 пациентов. 
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Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Центр имени Гамалеи подал в Минздрав документы на регистрацию вакцины от коронавируса для подростков. Решение о запуске препарата "Гам-КОВИД-Вак-М" в массовый оборот будет принято по результатам экспертизы. В России уже зарегистрированы две вакцины от коронавируса, разработанные в Центре Гамалеи - "Спутник V" и "Спутник Лайт".

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