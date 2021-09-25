В Москве вылечились от коронавируса ещё 1245 человек

Врачи лечат болезнь по новым правилам

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 245 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 481 203.

Минздрав выпустил новую версию временных методических рекомендаций по лечению пациентов с коронавирусом. Она стала 12-ой по счёту с начала пандемии в марте 2020 года. В новых рекомендациях обновлены разделы, которые касаются лабораторной диагностики болезни, а также разделы, определяющие тактику лечения.

По данным на 25 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 398 415 пациентам, умерли с начала пандемии 203 095 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 617 715, в мире более 231 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 4,7 миллиона человек.

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