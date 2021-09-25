Более 230 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

Учёные говорят о четвёртой волне

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 231 миллион, скончались от осложнений болезни более 4,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.

По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 42,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 687 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,6 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,3 миллиона человек.

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Вспышка коронавируса могла начаться в США ещё в сентябре 2019 года. С таким сенсационным заявлением выступили на этой неделе китайские учёные. Ранее американские спецслужбы озвучивали свои данные, согласно которым коронавирус не создавался в качестве биологического оружия.

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