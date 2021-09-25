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Более 230 миллионов человек заразились коронавирусом в мире

11:08
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Учёные говорят о четвёртой волне

Число инфицированных коронавирусом в мире перешагнуло очередную психологическую отметку в 231 миллион, скончались от осложнений болезни более 4,7 миллиона человек. Прирост заболевших за неделю составил более трёх миллионов.
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По данным американского Университета Джона Хопкинса, куда стекается информация со всего мира, США остаются на первом месте по числу заболевших – 42,8 миллиона человек, там умерли от осложнений болезни более 687 тысяч.

На втором месте – Индия, там заразившихся 33,6 миллиона, третью строчку занимает Бразилия – 21,3 миллиона инфицированных. На четвёртом месте находится Великобритания с 7,6 миллиона больных. Замыкает пятёрку Россия – у нас в стране с начала пандемии заразились коронавирусом более 7,3 миллиона человек. 

Меньше всего больных зарегистрировано на Соломоновых островах - 20 человек, в Вануату всего четверо заболевших, в Кирибати и Палау выявлено двое инфицированных.

Вспышка коронавируса могла начаться в США ещё в сентябре 2019 года. С таким сенсационным заявлением выступили на этой неделе китайские учёные. Ранее американские спецслужбы озвучивали свои данные, согласно которым коронавирус не создавался в качестве биологического оружия.

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