Более 22 тысяч новых случаев коронавируса выявлено в России

В стране обнаружен новый штамм

За сутки в России зафиксировано 22 498 случаев заражения коронавирусом, всего с февраля 2020 года выявлено 7 420 913 человек с COVID-19, умерло 203 900 больных, сообщается на портале стопкоронавирус.рф. В Москве зарегистрировано 3 275 больных, всего в столице 1 620 990 инфицированных, скончались 28 729 пациентов.

Самое большое число больных в России с начала пандемии зафиксировано 24 декабря 2020 года – 29 935 человек, максимум в Москве был зарегистрирован 19 июня 2021 года – 9 120 человек.

Учёные назвали Россию местом происхождения нового штамма коронавируса. Описание нового варианта вируса опубликовано на портале bioRxiv. Как отмечают исследователи из Маастрихтского университета, было выявлено 533 случая заражения новым штаммом B.1.1.523, в котором сочетаются мутации вариантов бета и дельта.

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