Московские врачи вылечили ещё 1213 больных COVID-19

Мест в больницах достаточно

За прошедшие сутки в Москве выздоровели ещё 1 213 человек, у которых был диагностирован коронавирус. Об этом сообщает Оперативный штаб по контролю и мониторингу ситуации с коронавирусом в Москве. Общее число людей, вылечившихся от COVID-19, достигло в столице 1 482 416.

Из-за сезонного роста заболеваемости школы в России вновь уходят на дистанционное обучение. Эксперты связывают негативную статистику с началом учебного года и с традиционной сезонностью респираторных инфекций. Врачи, в свою очередь, настоятельно рекомендуют прививаться в этом сезоне и от гриппа, и от коронавируса.

По данным на 26 сентября, в России диагноз COVID-19 поставлен 7 420 913 пациентам, умерли с начала пандемии 203 900 человек. В Москве больных зарегистрировано 1 620 990, в мире более 231 миллиона человек заразились коронавирусом, умерло более 4,7 миллиона человек.

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