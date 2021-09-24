Мария Бутина станет депутатом Госдумы

Члену ОП перейдет мандат губернатора Кировской области Игоря Васильева

Член Общественной палаты России Мария Бутина заявила, что проходит в новый созыв Госдумы по спискам. Это стало возможным после того, как губернатор Кировской области Игорь Васильев отказался от мандата депутата Госдумы.

Таким образом, его мандат будет передан освобожденной в 2019 году из американской тюрьмы Бутиной, выдвинутой в составе списка политической партии "Единая Россия".

"Да, губернатор шел первым по списку, я вторая. Губернатор отказался от своего мандата в мою пользу", - сообщила в беседе с РИА Новости Бутина.

Мария Бутина - член Общественной палаты, экспертного совета при уполномоченном по правам человека в России. Она участвовала в выборах в Госдуму от "Единой России" по списку Кировской области.

С 17 по 19 сентября 2021 года в Кировской области проходили выборы депутатов Госдумы, Заксобрания Кировской области, а также выборы в органы власти муниципалитетов региона. "Единая Россия" в Кировской области набрала на выборах в Госдуму более 29%. В двух одномандатных округах победили кандидаты от "Единой России", депутаты Госдумы седьмого созыва Рахим Азимов и Олег Валенчук.

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