Депутатов Рады предложили проверять на наркотики и психические отклонения

Это должно повысить уровень доверия граждан к парламенту

Депутатов Верховной рады Украины могут обязать периодически проходить наркологический и психиатрический осмотр. Такой законопроект зарегистрировала фракция "Оппозиционная платформа – За жизнь", текст появился на сайте украинского парламента.

"Предоставлять… сертификат о прохождении профилактического наркологического осмотра и справку о прохождении предварительного психиатрического освидетельствования", - говорится в законе.

Авторы законопроекта считают, что такая мера поможет парламентариям надлежащим образом выполнять свои обязанности. Кроме того, закон должен повысить уровень политической культуры и этического поведения депутатов, а также доверия граждан к парламенту, передает РИА Новости.

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