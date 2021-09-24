Наблюдатели и эксперты подтвердили легитимность прошедших в России выборов

Довольны результатом и партии

Эта избирательная кампания стала рекордной и по еще одному параметру - в её ходе была предпринята беспрецедентная атака на российскую демократию из-за рубежа. В ней участвовали западные журналисты, правозащитники, политики и чиновники. Основной целью кампании стала дискредитация выборов парламента и делегитимация российской власти в целом. Британский Форин-офис назвал выборы в России "серьёзным отступлением от демократических свобод", а Госдеп США не признал выборы в Думу честными и легитимными. Американцам в этой связи хотелось бы напомнить о штурме Капитолия, когда была убита Эшли Бэббит, а многие другие несогласные с итогами выборов президента США получили реальные тюремные сроки. Вот это, по мнению Запада, наверное, и есть честная демократия.

Поддержать своего кандидата так, чтобы при этом самому попасть во все ленты новостей. Избиратель из Рязани с такой задачей явно справился. Впрочем, и конкурентов за внимание СМИ у него оказалось немало. В Вологодской области выполнить свой гражданский долг на избирательный участок пришел Дед Мороз. Были еще зебры, динозавры, Иван Грозный, Петр Первый. И даже Дональд Трамп.

Впрочем, такие перформансы отнюдь не противоречили российскому законодательству. В отличие от ряда других историй, которые тоже стали достоянием общественности. Вот, например, кадры из одной нехорошей московской квартиры, куда нагрянули полицейские. В ней они обнаружили урны, кабинки для голосования, стопки бюллетеней и съемочную группу, которая готовила целый фильм о том, как выборы в России беспощадно фальсифицируют.

- Просто у нас есть заказчик.

Его поиском сейчас активно занимается полиция. Впрочем, эти труды вряд ли приведут к задержаниям, учитывая, что заказ на съемку подобного рода роликов пришел, скорее всего, из-за границы. Как, впрочем, и деньги, которых наши западные "партнеры" на фальсификации, отнюдь, не жалеют. На выходе, правда, получается не очень правдоподобно. Вот и приходится вбрасывать в Сеть реальные видео, но, как минимум, семилетний давности, выдавая их за свежие. Именно так было вот с этой записью из Иркутска, датированной аж 2013 годом.

"Это же какое освоение средств идет. Ничего делать не надо. Деньги берут. Отрабатывать надо. И вот отчитываются старым материалом, видимо, рассчитывая, что и мы не сообразим, и их спонсоры не сообразят. Я подсказываю спонсорам. Проведите, пожалуйста, ревизию использования ваших средств и накажите людей, которые расхищают деньги налогоплательщиков стран НАТО", - сказал Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела Российской Федерации.

В ЦИК, кстати, ещё накануне старта голосования подчеркивали, что знают и готовятся к массовому вбросу фейков. И такая позиция была вполне понятна, учитывая заявления из США и Евросоюза. Парламент ЕС, к примеру, одобрил антироссийский доклад, авторы которого призвали ввести санкции против нашей страны из-за нечестных выборов. Хотя на тот момент голосование в России ещё даже не началось.

"Провокаторов будет немало. Они уже сейчас объявляют, заранее написаны доклады, что выборы будут самые грязные, уже растиражировали ранжир по регионам, уже определили они, сколько регионов "чистых", а сколько "грязных". Большие зарубежные деньги нужно отрабатывать без стыда и совести", - сообщила председатель ЦИК Элла Памфилова.

И они отрабатывали. Правда, не очень успешно. Вот, например, кадры с участков в Санкт-Петербурге. На них избиратели опускают в урну сразу 4 бюллетеня. "Фальсификация средь бела дня!" - тут же пишут активисты так называемой организации независимых наблюдателей "Голос", включенных в список иноагентов. Хотя на самом деле все легально. В городе проходили сразу две избирательные кампании: в Госдуму и в Законодательное собрание. Отсюда и такое количество бюллетеней. Но правда, конечно, не устраивает представителей несистемной оппозиции. Ведь они ещё до выборов все для себя решили.

- Нашей задачей является доказать, что выборы нелегитимны...

Впрочем, данная миссия с самого начала была обречена на провал. Это почувствовали даже мировые гиганты IT-индустрии, чьими площадками активно пользовалась несистемная оппозиция и разного рода провокаторы. В итоге их приложение и видеоролики, призывавшие голосовать за совершенно определенных кандидатов, и Google, и Apple удалили, решив соблюсти российский закон.

"Наши профилактические меры сработали. Конституционное право народа самому избирать парламент было надежно защищено от вашингтонского обкома. В результате парламентские выборы прошли спокойно, прозрачно и в соответствии с российскими законами. У нас нет сомнений в их результатах. А все разговоры о якобы нелегитимности выборов в Госдуму не имеют под собой каких-либо реальных оснований", - уверен Андрей Климов, председатель временной комиссии Совета Федерации по защите государственного суверенитета и предотвращению вмешательства во внутренние дела России.

Впрочем, нарушения все-таки были. Вот, например, кадры из Пятигорска - камеру видеонаблюдения старательно закрывают шваброй. Вторая, правда, при этом продолжает работать, фиксируя, как неизвестные подходят к сейфам с бюллетенями. А на одном из участков Санкт-Петербурга сейфы решили переместить в другую комнату. При этом путь, судя по записям видеокамер, занял целых три часа. Зафиксированы и откровенные вбросы. Вот, например, наблюдатель от партии "Яблоко" пытается добавить голосов своему кандидату. Во всех этих случаях уже разбирается прокуратура.

"На 107 из почти 100 тысяч избирательных участков недействительными признаны 25 тысяч 830 избирательных бюллетеней. Конечно, пока то, что мы видим, в общих масштабах страны это мизерный, ничтожный результат. Но, поскольку каждый голос дорог, мы очень серьезное значение этому придаем", - заявила Памфилова.

"Даже если все эти нарушения, которые сейчас находятся на рассмотрении избирательной комиссии, признать действительными и аннулировать итоги голосования на этих участках, это никак уже не повлияет на тот результат, который мы все с вами видим", - сказал Константин Костин, председатель правления Фонда развития гражданского общества.

И с этим согласны все победившие партии. Хотя тех же коммунистов, например, не устроили результаты выборов в Москве, где они проиграли. Во многом, говорят политтехнологи, причины этого поражения кроются в том, что КПРФ ввязалось в так называемое умное голосование, которое продвигали сторонники Алексея Навального. И это отпугнуло часть избирателей. Вторая же причина заключается в том, что коммунисты изначально призывали не участвовать своих сторонников в электронном голосовании. А оно в итоге все и решило в столице.

"Если вы не звали на электронку. И более того, призывали бойкотировать, то, конечно, оттянуло. Вы говорите, не ходите в эту рощу. А потом говорите - ой, в этой роще нет наших избирателей. Ну, вы же говорили не ходить в эту рощу. Ваши избиратели вам доверяют, вот они и не пошли", - объяснил Алексей Венедиктов, глава Общественного штаба по наблюдению за выборами.

Так что коммунисты, подчеркивают политтехнологи, сами виноваты. Вот и кричат теперь о том, что результаты электронного голосования их не устраивают. Но все же в целом партии довольны результатом. Нарушений минимум, о чем заявили и иностранные наблюдатели, подтвердившие легитимность прошедшего в России голосования.

Александр Панюшкин, Егор Миронов, Екатерина Симанович. Антон Нагорный, "В Центре Событий". "ТВ Центр".

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