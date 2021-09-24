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Спасатели из-за непогоды оставили на Эльбрусе тела троих погибших

19:31
  • пятница
  • 24 сентября 2021

За ними отправятся в субботу

Непогода не позволила спасателям добраться до места на Эльбрусе, где остались тела троих погибших альпинистов. Эта точка расположена на высоте 5300 метров над уровнем моря. Спасатели возвращаются в базовый лагерь в поселке Терскол, сообщили в экстренных службах.
Стало известно о состоянии пострадавших при восхождении на Эльбрус

"Подъем группы спасателей к месту нахождения тел трех погибших альпинистов планируется в субботу", - приводит слова источника РИА Новости.

19 альпинистов на Эльбрусе 23 сентября попросили о помощи. Они были на высоте 5400 метров, когда погода ухудшилась. Спасателям удалось обнаружить 14 туристов, 11 из них были доставлены в республиканскую клиническую больницу в Нальчике. Двое оказались в реанимации. Тела троих из пяти погибших планировалось спустить к подножию Эльбруса в пятницу.

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