Лукашенко прилетел на отдых в Сочи

Резиденцию готовили три дня
Александр Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом. Президент Белоруссии решил отдохнуть от государственных дел и приехал в дом отдыха, который во время таких визитов становится резиденцией белорусского лидера.
"Сотрудники резиденции три дня готовились к встрече. Лукашенко приехал отдохнуть", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.
Дом отдыха "Беларусь", который временно становится резиденцией Лукашенко, находится в поселке Красная Поляна.Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также: