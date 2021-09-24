Лукашенко прилетел на отдых в Сочи

Резиденцию готовили три дня

Александр Лукашенко прибыл в Сочи с частным визитом. Президент Белоруссии решил отдохнуть от государственных дел и приехал в дом отдыха, который во время таких визитов становится резиденцией белорусского лидера.

"Сотрудники резиденции три дня готовились к встрече. Лукашенко приехал отдохнуть", - сообщил "Интерфаксу" информированный источник.

Дом отдыха "Беларусь", который временно становится резиденцией Лукашенко, находится в поселке Красная Поляна.

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