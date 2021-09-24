Итальянский суд освободил из-под стражи экс-главу Каталонии

Пучдемону разрешили покинуть Сардинию

Экс-глава Каталонии Карлес Пучдемон освобожден из-под стражи без каких-либо ограничений. Политик был задержан на итальянском острове по европейскому ордеру. Однако, как сообщил его итальянский адвокат Агостинанджело Маррас, теперь Пучдемон может покинуть Сардинию.

"Пучдемона отпустили без каких-либо ограничений. Он может покинуть Сардинию в любой момент. На 4 октября назначено новое заседание суда, на котором будет обсуждаться данное решение и ордер на арест, предполагающий его передачу Испании", - цитирует адвоката ТАСС.

Пучдемон прилетел на итальянский остров в качестве евродепутата и должен был провести несколько встреч с представителями местных властей. Политик, выступающий за независимость Каталонии, уже вышел из тюрьмы, он назвал свое освобождение новой судебной победой.

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