ТВЦ
open menu
  • поиск по дате
  • поиск по новостям
  • поиск по телеканалу
open menu NASTROENIE.TV
НОВОСТИ

Оппозиционера Удальцова оставили на ночь в полиции

21:00
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Координатор движения "Левый фронт" задержан за нарушение закона о митингах

Сергей Удальцов проведет ночь в полиции в ожидании суда. Сотрудники полиции задержали координатора движения "Левый фронт" в Москве, на него оформили протокол по статье о нарушении установленного порядка организации митинга.
Власти отказали в проведении акции 25 сентября из-за ковид-ограничений

 "Меня до утра оставляют в ОВД, завтра повезут в Симоновский суд", - цитирует Удальцова "Интерфакс".

Поводом к задержанию Удальцова стала публикация им в соцсетях информации о несанкционированном митинге 25 сентября. Ранее московская полиция предупредила граждан об ответственности за распространение призывов к участию в подобных акциях на территории столицы. В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве подчеркнули, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен" Еще больше новостей - у нас в Telegram
Читайте также:
Главное сегодня
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
Координатор движения "Левый фронт" Сергей Удальцов
СЛЕДУЮЩАЯ НОВОСТЬ
Copyright © 2007-2021 АО «ТВ Центр»
На сайте работает система коррекции ошибок. Обнаружив неточность в тексте, выделите ее и нажмите Ctrl+Enter.
Реклама на сайте +7 (495) 785-41-06
Реклама в эфире телеканала +7 (495) 785-41-31 reklama@tvc.ru
Телефон для справок +7 (495) 959-3900. E-mail: web@tvc.ru

Партнеры сайта:

проект Активный гражданин

проект Георгиевская лента онлайн

Сетевое издание "ТВ Центр-Москва". 16+. Учредитель - АО "ТВ Центр". Свидетельство о регистрации СМИ Эл № ФС77-63915 от 09 декабря 2015 года выдано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Главный редактор - Быстрицкая Ю. А.
Сетевое издание "ТВ Центр - Москва" выпускается при финансовой поддержке Департамента средств массовой информации и рекламы города Москвы.
На сайте могут демонстрироваться табачные изделия. Потребление табака вредит вашему здоровью.