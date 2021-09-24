Оппозиционера Удальцова оставили на ночь в полиции

Координатор движения "Левый фронт" задержан за нарушение закона о митингах

Сергей Удальцов проведет ночь в полиции в ожидании суда. Сотрудники полиции задержали координатора движения "Левый фронт" в Москве, на него оформили протокол по статье о нарушении установленного порядка организации митинга.

"Меня до утра оставляют в ОВД, завтра повезут в Симоновский суд", - цитирует Удальцова "Интерфакс".

Поводом к задержанию Удальцова стала публикация им в соцсетях информации о несанкционированном митинге 25 сентября. Ранее московская полиция предупредила граждан об ответственности за распространение призывов к участию в подобных акциях на территории столицы. В пресс-службе Главного управления МВД России по Москве подчеркнули, что за подобные призывы и участие в таких мероприятиях предусмотрена ответственность в соответствии с законом.

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