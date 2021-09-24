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Роспотребнадзор не нашел оснований для введения локдауна

20:56
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Об этом сообщила руководитель ведомства Анна Попова

Оснований для введения локдауна в России нет. Об этом заявила глава Роспотребнадзора Анна Попова.
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"Сегодня никаких оснований для того, чтобы говорить о локдауне, нет", - сказала Попова в интервью телеканалу "Россия-1".

При этом она отметила, что оснований говорить о том, что пандемия остановится также нет. "Сегодня оснований говорить, что все остановится, нет. У нас большое количество людей, которые при встрече с вирусом будут болеть", - пояснила Попова.

Руководитель надзорного ведомства отметила, что в России появилась новая группа риска по гриппу - это переболевшие COVID-19. Этим людям необходимо привиться.

Попова также заявила, что среди умерших от коронавируса в России привитых от ковида почти нет.

За последние сутки в России выявлено 21 379 новых случаев коронавируса в 85 регионах. Из них 8,2% не имели клинических проявлений болезни. Зафиксировано 828 летальных исходов. За сутки в России полностью выздоровели 15 828 человек.

Всего на сегодняшний день в России выявлено 7 376 374 случая коронавируса в 85 регионах. За весь период зафиксировано 202 273 летальных исхода, выздоровели 6 574 608 человек.

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