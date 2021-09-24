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Суд арестовал экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома в Москве

21:48
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Их признали виновными в мелком хулиганстве

Суд арестовал на 11 суток двоих парашютистов, которые 24 сентября спрыгнули с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте в Москве.

"Суд признал Свитнева Л. И. и Дербенева Д. А.  виновными в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 11 суток административного ареста", - сообщил агентству ТАСС один из участников процесса.

Об аресте Дербенева Д. А. также сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.

Ранее приземление экстремалов на Ленинский проспект попало на видео. Кадрами сразу же заинтересовались правоохранительные органы.

Подробнее об инциденте смотрите в репортаже ТВЦ:

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