Суд арестовал экстремалов, прыгнувших с парашютом с крыши дома в Москве

Их признали виновными в мелком хулиганстве
Суд арестовал на 11 суток двоих парашютистов, которые 24 сентября спрыгнули с 48-го этажа высотки на Ленинском проспекте в Москве.
"Суд признал Свитнева Л. И. и Дербенева Д. А. виновными в мелком хулиганстве и назначил наказание в виде 11 суток административного ареста", - сообщил агентству ТАСС один из участников процесса.
Об аресте Дербенева Д. А. также сообщается в Telegram-канале столичных судов общей юрисдикции.
Ранее приземление экстремалов на Ленинский проспект попало на видео. Кадрами сразу же заинтересовались правоохранительные органы.
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