Меган Маркл посетила школу для бедных в Гарлеме в наряде за 7500 долларов

Стоимость украшений на супруге принца Гарри превышала 300 тысяч

Меган Маркл в сопровождении своего супруга Гарри посетила школу Махалии Джексон в Гарлеме. По данным Департамента образования Нью-Йорка, 95% учащихся в этом заведении - из семейств, внесенных в список экономически неблагополучных. А 94% учеников школы получают бесплатное питание.

Герцогиня Сассекская планировала почитать ученикам отрывки из своего нового произведения – книга под названием "The Bench" скоро выйдет в свет. Но больше школьников впечатлил наряд Маркл – дизайнерский брючный костюм стоимостью 7500 долларов. Дополнили впечатление ювелирные украшения, общая стоимость которых превышала 300 тысяч долларов.

Меган и Гарри прибыли в Нью-Йорк днем ранее. Они встретились с местными политиками, чиновниками ООН и посетили мемориал жертвам теракта 11 сентября 2001-го. Позже пара встретилась с представителями ВОЗ, обсуждали борьбу с пандемией коронавируса, пишет The Daily Mail.

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