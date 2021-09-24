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Москвичам пообещали на выходные облачный вихрь

22:17
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Объявлен желтый уровень погодной опасности

Жители столицы проведут выходные в облачном вихре, сообщил ведущий сотрудник центра погоды "Фобос" Евгений Тишковец. Синоптик предупредил, что ожидается сильный ветер с порывами до 15 метров в секунду.
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"В субботу, воскресенье и понедельник в регионе будет закручиваться своеобразный антициклонический вихрь - а значит, без облаков и дождей не обойдется. Температурный фон останется на несколько градусов ниже положенной нормы", - рассказал Тишковец в эфире телеканала "Москва 24".

По данным метеоролога, ночью термометры покажут +3...+8 градусов, днем +11-13. Из-за непогоды в Москве объявлен  желтый уровень погодной опасности. Дожди будут идти до понедельника, 27 сентября. Во вторник днем немного потеплеет — до 14 градусов.

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