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Зеленский решился продать свою итальянскую виллу

22:46
  • пятница
  • 24 сентября 2021

Президент Украины просит за особняк 4,5 миллиона евро

Итальянским риэлторам прибавилось работы: они ищут покупателя на виллу президента Украины Владимира Зеленского. Особняк на роскошном курорте Форте-деи-Марми, в итальянской Тоскане, оценивается в 4,5 миллиона евро.
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Двухэтажный коттедж площадью 480 квадратных метров с бассейном и парковкой Зеленский и его супруга Елена приобрели в августе 2015 года. Поместье обошлось чете почти в 3,2 миллиона евро, по словам экспертов, это самый дорогой объект, принадлежащий украинскому лидеру.

Сейчас особняк снимает семья из США за 12 тысяч евро в месяц. Однако в начале октября арендаторы съедут.

На первом этаже двухэтажной виллы - гостиная и обеденная зона с выходом на террасу, спальня с отдельной ванной комнатой, кухня, гостевой санузел и прачечная. На втором этаже — четыре спальни с личными уборными, на цокольном — спа-зона с сауной и джакузи, тренажерный зал и апартаменты для персонала, пишет украинское интернет-издание "Страна.ua".

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