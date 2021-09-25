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В США получил развитие громкий скандал с китайской Huawei

14:00
  • суббота
  • 25 сентября 2021

На свободу вышла финансовый директор компании

Торгово-политический скандал вокруг китайской компании Huawei получил неожиданное продолжение. Канада освободила финансового директора корпорации Мэн Ваньчжоу. Она была задержана три года назад по запросу США и всё это время находилась под домашним арестом.
Huawei подала в суд на США

Вашингтон подозревает предпринимателя в нарушении американских торговых санкций против Ирана. Мэн пошла на сделку со следствием и частично признала вину. В ответ Штаты приостановили рассмотрение дела и отозвали требование об экстрадиции. Сразу после освобождения женщина покинула Канаду, сообщает "ТВ Центр".

Китай, в свою очередь, выпустил из-под стражи двух граждан этой страны. Их арестовали в 2018 году, сразу после задержания Мэн, по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу нацбезопасности.

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