Названа причина роста заболеваемости коронавирусом в России

На этой неделе увеличилось число больных

Новый подъём заболеваемости коронавирусом в России будет за счёт непривитых. Такое предположение в интервью ТАСС высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.

На этой неделе в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В регионах ужесточаются ограничения, школы частично переводят учеников на дистанционный формат обучения.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз, что новый всплеск заболеваемости можно ожидать в конце сентября, а плато - в средине декабря. Вероятно, что речь идёт о начале четвёртой волны коронавируса.

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