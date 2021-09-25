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Названа причина роста заболеваемости коронавирусом в России

13:19
  • суббота
  • 25 сентября 2021

На этой неделе увеличилось число больных

Новый подъём заболеваемости коронавирусом в России будет за счёт непривитых. Такое предположение в интервью ТАСС высказал заместитель директора по научной работе ЦНИИ эпидемиологии Роспотребнадзора Александр Горелов.
Школьники в регионах уходят на удалёнку из-за коронавируса

На этой неделе в России наблюдается рост заболеваемости коронавирусом. В регионах ужесточаются ограничения, школы частично переводят учеников на дистанционный формат обучения.

Ранее педиатр-инфекционист Евгений Тимаков дал прогноз, что новый всплеск заболеваемости можно ожидать в конце сентября, а плато - в средине декабря. Вероятно, что речь идёт о начале четвёртой волны коронавируса.

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