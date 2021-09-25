В Москве возводят храм в честь человека Божия Алексия

На стройплощадке побывал Владимир Ресин

На Западе Москвы в районе Крылатское возводят храм в честь преподобного Алексия, человека Божия. Площадку посетил советник мэра и патриарха Владимир Ресин.

Белокаменное здание строится по индивидуальному проекту. Его архитектурный облик соединит в себе традиции древнерусского и московского зодчества.

Просторная церковь сможет вместить более 500 прихожан. При храме будет работать воскресная школа, сообщает "ТВ Центр".

Все самое интересное - в нашем канале "Яндекс.Дзен"

Еще больше новостей - у нас в Telegram