В Москве открылся фестиваль "Техносреда"

Он проходит на ВДНХ

Фестиваль "Техносреда" стартовал в столице на ВДНХ. Это одно из главных событий Года науки и технологий.

Уникальные проекты представили ведущие отечественные научно-исследовательские институты и инновационные компании. Более 500 разработок, среди которых - беспилотный автомобиль, макеты установок ядерных комплексов, онкоробот и экзоскелет.

Гости фестиваля смогут посетить лекции, которые проводит российское общество "Знание". В программе также много мастер-классов для школьников, сообщает "ТВ Центр".

"Наука и знание модно, быть учёным круто, в России есть крутые достижения и тебе хочется быть сопричастным с этим. Мне бы хотелось, чтобы с такой мыслью ребята выходили с таких мероприятий. Это в многом мотивационная история, за счёт примеров и историй других людей - как они добивались успеха, находили эти исследования, разработки, применяли их в жизнь, как они сейчас меняют мир", - сказал на открытии фестиваля генеральный директор Российского общества "Знание" Максим Древаль.

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