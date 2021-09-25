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Немецкий телеканал выдал в эфир результаты экзитполов до начала выборов

15:00
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Это была ошибка

Предварительные результаты выборов в Бундестаг ещё до их начала обнародовал немецкий телеканал ARD. В прайм-тайм на экране появилась бегущая строка с данными экзитполов. Согласно им, наибольшее число голосов получили социал-демократы. Правящий блок ХДС/ХСС с небольшим отрывом занял второе место.
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В руководстве канала объяснили, что произошла ошибка. Сотрудники тестировали систему перед выборами и случайно выдали сведения в эфир.

Голосование пройдёт завтра, 26 сентября. По его итогам в Германии сформируют новое правительство во главе с канцлером.

Избирательные участки закроются в шесть часов вечера по местному времени. Сразу после этого ARD опубликует результаты экзит-полов, сообщает "ТВ Центр".

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