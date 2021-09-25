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"Слёзы подступают": Юлия Михалкова скучает по "Уральским пельменям"

17:46
  • суббота
  • 25 сентября 2021

Она ушла из коллектива два года назад

Покинувшая "Уральские пельмени" Юлия Михалкова скучает по коллективу, который сделал её знаменитой. В нём она проработала десять лет, за это время бывшие кавээнщики смогли завоевать успех у широкой публики: они выступают во многих городах России и неизменно их концерты сопровождаются аншлагами.
Михалкова с шиком доехала до ресторана на чужом авто

Михалкова была одной из главных звёзд екатеринбургской команды. В 2019 году она покинула коллектив и уехала в Москву. Кто-то говорил, что в команде произошёл раскол и Юля поссорилась с коллегами. Сама она это отрицает и говорит, что скучает по ребятам.

"Я с некоторыми ребятами знакома более 15 лет. Мы долго работали вместе и стали как одна семья. Но жизнь идёт вперед, что-то меняется, что-то остается. Иногда просыпаюсь утром и думаю: а как там ребята поживают? И сразу у меня такая лёгкая тоска, и даже слёзы подступают", - сказала Михалкова в интервью изданию "7 дней".

Сейчас актриса работает над собственными творческими проектами и снимается в сериалах. Про свои романы она никому не рассказывает, но говорит, что мечтает когда-нибудь выйти замуж.

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