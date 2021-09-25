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Страдающая от боли Лера Кудрявцева обратилась к поклонникам

18:40
  • суббота
  • 25 сентября 2021

У телеведущей постоянно болит голова

Лера Кудрявцева долгое время страдает от сильных головных болей. Весной и осенью они наиболее мучительны для телеведущей.
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Знаменитая блондинка обратилась к своим поклонникам. "Вы задумывались о том, что делает вас счастливым? Я понимаю, что счастье - это возможно минутное ощущение, но всё же. Я опять начала страдать жесткой мигренью по осени. И когда голова не болит, чувствую себя счастливой", - написала Кудрявцева.

Фанаты сразу же стаи желать ей здоровья и делиться своими рецептами счастья.

Счастье - это когда ничего не болит, особенно душа. У тебя и близких.

Это да, ощущение, что здорова и ничего не болит - это счастье!

Вот и у меня, когда не болит голова, я счастлива.

Для меня счастье - это здоровье моё и моих близких, гармония и покой дома, умение радоваться мелочам.

Все живы и здоровы - вот это счастье.

Здоровья Вам, Лера и скорейшего разрешения этой проблемы!

Некоторое время назад Кудрявцева рассказывала, что обследовалась у многих специалистов, но пока никто не смог её вылечить. В марте 2021 года телеведущая попала в реанимацию из-за переутомления и стресса. Врачи настоятельно рекомендовали ей снизить нагрузки.

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