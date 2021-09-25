Юрий Сёмин ушёл из "Ростова" через месяц после назначения

Команда осталась без главного тренера

Юрий Сёмин покинул пост главного тренера футбольного клуба "Ростов". Об этом сообщает пресс-служба команды.

"Благодарю Юрия Павловича за время, проведенное в "Ростове", за то, что он откликнулся и согласился принять нашу команду", - сказал президент клуба Арташес Арутюнянц.

74-летний Сёмин ассоциируется с московским "Локомотивом", который он с перерывами возглавлял многие годы. Под руководством Сёмина в 1990-е годы "Локомотив" превратился в одного из флагманов российского футбола, зачастую успешно конкурируя с другим московским клубом - "Спартаком".

В августе 2021 года Сёмина назначили на должность главного тренера футбольного клуба "Ростов". Он подписал контракт, рассчитанный на два сезона, но по каким-то причинам проработал в команде чуть более месяца.

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